Китай прокомментировал гибель российского военкора в результате удара ВСУ

Китай осуждает удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.
«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — сказал он.
Представитель китайского МИД также выразил соболезнования родным погибшего военкора.
О гибели журналиста Ивана Зуева в результате удара ВСУ стало известно 16 октября. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Ранее об ударе ВСУ, в результате которого погиб военкор РИА Новости, высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, российские журналисты давно стали мишенью для Киева.
«При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов», — заявила дипломат.