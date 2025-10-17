Украина не смогла найти решение проблемы дезертирства в ВСУ — побегов из воинских частей все больше. Как сообщает РИА Новости, Владимир Зеленский оказался перед тяжелым выбором — если ситуация не изменится, то фронт обрушится.

Повальный побег

С января 2022 года по сентябрь 2024 года на Украине открыли более 59 тысяч уголовных дел по обвинению в самовольном оставлении части (СОЧ) и 29 тысяч — о дезертирстве. За год ситуация кардинально изменилась — на сентябрь 2025 года насчитывается 235 тысяч дел об оставлении части и более 53 тысяч дел о дезертирстве. Таким образом, за 12 месяцев из подразделений сбежали более чем 200 тысяч человек.

Однако даже столь негативная статистика чересчур оптимистична. Экс-депутат Верховной рады и командир одного из подразделений операторов БПЛА Игорь Луценко считает, что в реальности обстановка еще хуже — эти цифры говорят лишь об уголовных делах, а не о действительном количестве сбежавших из ВСУ. Депутат Рады Анна Скороход называет еще большую цифру дезертиров — 400 тысяч.

Украинский военный юрист Назар Олексюк считает, что половина случаев не отображается в официальной статистике из-за того, что подразделения не передают материалы служебных проверок в Государственное бюро расследований. Один из комбригов ВСУ заявил, что порой командирам невыгодно докладывать о беглецах — они сами отпускают подчиненных домой в обмен на выплаты за службу. Один из таких офицеров отправил «на удаленку» около 20 солдат и заработал порядка 20 млн гривен (почти 38 млн рублей).

В ноябре прошлого года власти Украины приняли новый закон в рамках борьбы с дезертирством. Он позволяет возобновлять выплаты тем, кто добровольно вернулся на службу. Однако желаемого эффекта это не произвело, а количество самовольных оставлений части выросло в некоторых подразделениях на 60%. Сам механизм перестал работать 30 августа — за девять месяцев им воспользовались около 29 тысяч человек.

Почему из ВСУ бегут?

Многие люди принципиально не планируют возвращаться в подразделения. Депутат Скороход поясняет, что они находились на передовой три года, не видели родных и больше не могут терпеть «скотское отношения». Однако проблема в том, что большинство дезертиров — новоприбывшие.

«Младших командиров вынуждают посылать подчиненных выполнять задачи не по назначению. Именно по этой причине в ВСУ резко выросло число дезертиров. Как правило, подразделение оставляют самовольно после первого же боевого задания», — заявлял источник РИА Новости в российских силовых структурах.

Кроме того, некоторые сбегают еще раньше — из учебных центров. Там люди симулируют болезни, чтобы попасть в больницу, а оттуда — домой. Таким образом попадания на фронт избежали десятки тысяч новобранцев.

Одна из причин происходящего — низкое качество командиров в ВСУ. Председатель штабного фонда 3-го армейского корпуса Олег Петренко заявлял, что они часто дают «безумные, тупые, мясные приказы». Рассматриваемые властями решения едва ли помогут.

«Снижать мобилизационный возраст, усиливать методы мобилизации — это тупик. Нужны системные изменения в армии. А толку нам мобилизовывать еще два миллиона? Миллион и восемьсот тысяч через неделю будет в СОЧ», — добавил Петренко.

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая с ним согласна, ведь СОЧ — лишь следствие, а настоящей причиной служат странные приказы.

Ужесточение ситуации

Многие предпочитают не дожидаться «бусификации» — они пытаются сбежать за границу. Так, число обращений от украинских мужчин в Германии увеличилось в 10 раз с момента упрощения выезда за границу для молодых украинцев. Кроме того, за лето выросло общее число украинцев, ищущих защиты в Германии — с 961 в мае до 18 755 в сентябре. Всего в стране почти 1,3 миллиона беженцев с Украины.

На этом фоне власти Киева ужесточают наказание для пытающихся незаконно сбежать за границу, а всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет автоматически поставят на воинский учет. Снижаются и требования к призывникам: в учебные центры стали привозить бомжей, людей с разными формами инвалидности или открытой формой туберкулеза.

Пытки и задержанные

Сам 3-й корпус ВСУ сформирован на базе 3-й ОШБр ВСУ, созданной из боевиков нацбата «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в России). Пока его руководство раздает интервью, их подчиненные оказались в центре скандала на Западной Украине. Тернопольский областной ТЦК сообщил, что для упрощения мобилизации к отлову рекрутов стали привлекать военных из боевых подразделений ВСУ — на следующий день после массовой драки между военными в балаклавах и гражданскими.

Местные активисты заявляли, что бойцы 3-й штурмовой бригады вместо помощи ТЦК занимаются вымогательством: отбирают автомобили, удерживают людей в подвалах, ожидая финансового вознаграждения. Семи азовцам* предъявлены обвинения в пытках и похищениях людей.

Эксперимент можно признать неудавшимся, а проблема нехватки солдат не проходит. И если Зеленский не сможет оперативно ее устранить, то последствия для фронта будут неизбежны.

* организация признана террористической и запрещена в России.