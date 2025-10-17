В СВР раскрыли попытки Запада дестабилизировать СНГ

Страны Запада хотят спровоцировать в Содружестве Независимых государств (СНГ) процессы дезинтеграции. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ», — заявил глава СВР.

По словам Нарышкина, западные государства стремятся сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра сил.

Глава делегации РФ: Запад пытается вызвать кризис в СНГ, разжигая этносепаратизм

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада.