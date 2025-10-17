ВС РФ начали бои за улицу Европейская в Красноармейске - основную транспортную артерию города. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

По данным источников, ВСУ несут большие потери в Красноармейске. Отмечается, что ВС РФ взяли под огневой контроль улицы Шевченко и Самарская.

«Прямо сейчас идут бои за улицу Европейская, которая является ключевой артерией всего города», - отмечается в публикации.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.

Телеканал Sky News сообщал, что ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие Красноармейска российскими войсками поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивал телеканал.