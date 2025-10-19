Марочко: Сырский открыто говорит о сложностях ВСУ, в отличие от киевских властей

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский обеспокоен сложной для украинской армии в зоне СВО ситуацией и говорит об этом открыто, в отличие от властей Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В пятницу Сырский сообщил, что ситуация на фронте для ВСУ остается сложной.

"Касаемо заявлений Сырского, то они весьма очевидны, поскольку в тех условиях, в которых он оказался, ему никто не позавидует. При преобладании у российских военнослужащих вооружения, военной техники, их численного состава и при господстве в воздухе очень сложно вести оборонительные действия. Естественно, это все связано с огромными потерями, о которых принято умалчивать на территории бывшей УССР (Украинская Советская Социалистическая Республика - прим. ТАСС). Поэтому Сырский и делает такие аккуратные заявления, которые трактуются украинскими гражданами, что не все, скажем так, хорошо, как преподается с Банковой", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что порядка 30 тыс. солдат ежемесячно пополняют ряды Вооруженных сил Украины, 98% из них в течение нескольких месяцев гибнут или получают тяжелые увечья, в рядах ВСУ также отмечается повальное дезертирство. По его словам, с начала года из ВСУ дезертировали 160 тыс. украинских солдат.