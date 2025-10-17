Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
"Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной", - написал он в Telegram-канале.
Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук информировал о том, что украинские военкомы стали все чаще привозить в учебные центры бездомных.
Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что с начала года в зоне СВО дезертировали 160 тыс. украинских солдат.