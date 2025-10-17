Новости СВО сегодня: удар Т-72 и отступление ВСУ под Северском

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской области, в ДНР и ЛНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 17 октября.

Удар Т-72

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в ЛНР, сообщили в Минобороны России. После наведения танка на цель, военные выполнили стрельбу 125-миллиметровыми фугасными снарядами по целям на расстояние более чем в пять километров. После поражения целей танкисты выполнили противоогневой манёвр и ушли от ответного огня ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Днепропетровской области

Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила район размещения блиндажей, окопов и инженерных сооружений, которые ВСУ использовали для ведения огня и прикрытия своей техники.

После уточнения координат артиллеристы открыли огонь. Цели были поражены, огневые позиции - выведены из строя. Это обеспечило возможности для дальнейшего наступления ВС РФ.

Удар Ми-28нм

Боевой вертолет Ми-28нм поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в одном из лесов в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился авиаракетами по координатам, полученным от воздушной разведки. После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Операция в Запорожской области

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили расчеты дронов ВСУ на запорожском направлении, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка обнаружила активность ВСУ рядом с одним из населенных пунктов. Выявленные цели оказались пунктами запуска и управления дронами. Расчеты дронов ВСУ вели наблюдение за российскими позициями и корректировали удары артиллерии.

Цели были поражены ударными дронами ВС РФ. Также были уничтожены укрытия, которые пытались использовать ВСУ, и ретранслятор связи, обеспечивавший управление дронами.

Операция под Красным Лиманом

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ закрепились в северной части поселка Дробышево под Красным Лиманом. Об этом пишут «Аргументы и факты». По данным Царева, продолжаются бои за поселок Ставки, расположенный в 11 километрах от Дробышева.

Отступление ВСУ под Северском

ВС РФ начали бои за главную транспортную артерию Красноармейска

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что солдаты первой линии обороны ВСУ отступают из-под Северска из-за продвижения российских сил. По его словам, из-за переброски подразделений ВСУ «серая зона» у Федоровки увеличилась до трех километров.