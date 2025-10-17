Украинские военнослужащие, находящиеся на Константиновском участке фронта, массово подают запросы на перевод в другие подразделения, недовольные действиями своего командования. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

По их данным, бойцы ВСУ жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность офицеров, которые, по их мнению, пытаются компенсировать тактические просчеты человеческими жизнями. Главной причиной подобных обращений собеседники называют тактическую неподготовленность и самоуправство командиров, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Отмечается, что попытки перевода в другие части часто заканчиваются преследованием со стороны руководства.

В результате солдаты оказываются в безвыходном положении — они вынуждены либо выполнять сомнительные приказы, либо сталкиваться с давлением за желание покинуть подразделение. До этого ВСУ понесли потери после удара по учебному центру, заявили представители украинского оперативного командования "Юг". В публикации "Зеркала недели" отметили, что удар совершили двумя баллистическими ракетами.