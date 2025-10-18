Командир «Ахмата» оценил потери украинских войск в Сумской области

Украинские формирования в Сумской области ежедневно несут большие потери, заявил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам Алаудинова, российские бойцы продолжают ликвидировать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбивают их с опорных пунктов.

«Активная работа идет ежедневно без остановки. <...> Очень большие потери у противника ежедневно», — подчеркнул он.

Спецназ «Ахмат» уничтожил штурмовую группу ВСУ

17 октября в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

Ранее в Сумской области российские бойцы взяли в плен двух солдат ВСУ с наркотиками.