Украинские военные потеряли до половины личного состава штурмовой группы при попытке контратаки в районе Алексеевки Сумской области. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур. По их данным, подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку наступления на позиции российских войск.

Разведка заранее выявила выдвижение противника, после чего по нему было нанесено комплексное огневое поражение. В результате атака была сорвана, а украинские силы понесли значительные потери — до 50% личного состава. Оставшиеся бойцы отступили на исходные позиции. Отмечается, что 225-й штурмовой полк ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область, а в настоящее время действует на территории Сумской области.

Российские военные изучили полетные задания сотен сбитых дронов ВСУ и узнали их цели

По информации источников, бойцы этого подразделения неоднократно сдавались в плен российским военным группировки "Север". До этого ВСУ понесли потери после удара по учебному центру, заявили представители украинского оперативного командования "Юг". В публикации "Зеркало недели" отметили, что удар совершили двумя баллистическими ракетами.