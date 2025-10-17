СМИ: военные США атаковали лодку у берегов Венесуэлы

Военные США в минувший четверг вновь нанесли удар по судну предположительно перевозившему наркотики в Карибском море. Об инциденте сообщает агентство Reuters. Известно о нескольких выживших членах экипажа. Это не первый подобный случай. Американские военные с момента появления у берегов Венесуэлы трех боевых кораблей ВМС США регулярно открывают огонь по лодкам предполагаемых наркоторговцев.

© ТК «Звезда»

Так, в минувшую среду морпехи США атаковали судно у берегов латиноамериканской страны. Удар был нанесен, когда лодка находилась в международных водах. На ее борту находился груз и шесть членов экипажа. Все они погибли, лодка пошла ко дну. Из американских военных никто не пострадал. А накануне произошел очередной виток эскалации отношений между Вашингтоном и Каракасом. Белый дом официально одобрил проведение на территории Венесуэлы секретных операций ЦРУ против лидера страны Николаса Мадуро. Речь о неких «смертоносных операциях» и выполнении задач в карибском бассейне.

Официальный Каракас отреагировал мгновенно. Николас Мадуро назвал заявление президента США Дональда Трампа «тяжелейшим нарушением международного права». Правительство страны также выступило с жестким заявлением, в котором отметило, что Венесуэла отвергает воинственные заявления лидера США. Утверждается, что беспрецедентное заявление Трампа нарушает Устав ООН и обязывает международное сообщество осудить «чрезмерные и непостижимые заявления».