Мирошник: солдаты ВСУ будут наказаны за атаку на военкоров

Солдаты Вооруженных сил Украины, атаковавшие российских военных корреспондентов в Запорожской области, будут наказаны либо военным, либо судебно-правовым способом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.