Генерал назвал три возможные направления наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины могут готовить контрнаступление сразу на нескольких направлениях, в том числе и попытаться отрезать Крым. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

17 октября в Белом доме должна состояться встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ранее американский лидер заявил, что намерен поднять на ней вопрос боевых действий и наступления, к которому хотят перейти Вооруженные силы Украины.

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, командование Вооруженных сил Украины может готовить наступление на Крым, так как это направление очень важное для Украины.

«В части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар - отрезать Крым», – пояснил Попов.

Однако, по его мнению, главный удар ВСУ могут нанести у Орехово в Запорожской области, где сейчас не так активно ведут боевые действия российские военнослужащие.

«Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск (украинское название Покровск. – Прим. ред.). Там войска [главкома Вооруженных сил Украины Александра] Сырского держатся до последнего. (…) Расчет может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», – отметил генерал-майор.

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Также командование украинской армии держит резервы и поставляет боеприпасы и медикаменты в район Дружковки, Славянска и Краматорска.

«Не исключено, что это направление ВСУ тоже попытаются использовать, проверить наши возможности и нашу оборону в условиях ухудшения погодно-климатических условий», – заявил Попов.

Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Их беседа продлилась более двух часов и в ходе нее лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште.