Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

Он скончался в результате удара украинского беспилотника.

Зуев несколько лет работал в издании, а его профессионализм был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

В ДНР при атаке ВСУ погиб корреспондент Никита Цицаги

Кроме того, тяжелые ранения получил военный корреспондент Юрий Войткевич, который много лет работает в РИА Новости и не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" принес соболезнования родным и близким Зуева, а также пожелал выздоровления Войткевичу.