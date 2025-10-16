В Киеве рассказали, от чего зависит наступление ВСУ

В Киеве заявили, что наступление ВСУ зависит от оружия, которое Украина получит от союзников и от плана, которому предстоит пройти одобрение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены «перейти в наступление» и он примет решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским, запланированной на 17 октября.

«Наступление зависит от оружия, который мы получим, и одобренного плана», — сказал неназванный украинский чиновник.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.