На Украине признали потери после удара по учебному центру ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери после удара по учебному центру. Об этом стало известно из сообщения украинского оперативного командования «ЮГ», передает «Зеркало недели».

Как отмечается, удар был совершен двумя баллистическими ракетами, по случаю началось служебное расследование военной службой правопорядка.

О точных потерях и количестве раненых украинское командование не сообщило.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска ночью с помощью ракет нанесли удары по газовой инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей.