Армия США получит новый «Абрамс» до конца года

Прототип новой модификации танка Abrams («Абрамс»), которую называют машиной нового поколения, поставят армии США до конца 2025 года. Об этом пишет TWZ.

Алекс Миллер, который занимает пост технического директора и старшего советника по науке и технологиям при начальнике штаба армии США, подчеркнул, что военные хотят получить прототип M1E3 к концу года. При этом в течение 2026 года армия планирует получить первый взвод новых машин.

«Главный технолог армии говорит, что полковник Райан Хауэлл, который много лет руководил программой Abrams и в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя главы PEO-GCS (офис программы сухопутных боевых систем армии — прим. «Ленты.ру»), заверил руководство службы, что "предварительный прототип" M1E3 будет доставлен где-то в декабре», — пишет издание.

Миллер отметил, что существует множество процедур, которые замедляют процесс разработки, но их можно ускорить при условии отсутствия опасности для военнослужащих.

В апреле журнал Defense News сообщил, что армия США планирует сократить сроки разработки M1E3 до 24-30 месяцев. Новый танк с автоматом заряжания будет легче существующих «Абрамсов».