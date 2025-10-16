Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту

Украинцам необходимо быть готовыми к продолжению вооруженного конфликта в ближайшие годы. Об этом сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, — это будет», — заявил Буданов. Его слова передает «РБК-Украина».

Руководитель украинской разведки добавил, что надеется на положительное развитие ситуации, однако, по его оценке, российская экономика в настоящее время сохраняет возможность продолжать конфликт. Также, как отметил Буданов, 99% вооружения, используемого ВСУ для ударов по России, производится на Украине, что позволяет военным гибко использовать имеющееся вооружение без ограничений извне.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный и действующий главнокомандующий Александр Сырский отмечали, что украинской армии предстоит столкнуться с дальнейшим осложнением ситуации на фронте из-за значительного превосходства российских войск в силах и технике. Власти Украины призывают срочно решать вопросы развития оборонных технологий и мобилизации специалистов для усиления обороноспособности страны.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга