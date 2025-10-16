Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец заявил, что «загадочные исчезновения» солдат ВСУ в районе села Садки Сумской области связаны с попытками украинских командиров скрыть потери. Об этом Баранец рассказал NEWS.ru.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ отчитываются о множестве пропавших без вести солдат в районе села Садки. По словам Баранца, украинские командиры выполняют указание «не вести списки убитых или раненых». Он заявил, что убитых могут «закапывать как собак».

«Это такой варварский банк, в котором командование зарабатывает на трупах якобы пропавших без вести военных», - заявил обозреватель.

Ранее украинский военный и экс-депутат Верховной рады заявил, что количество лжи в ВСУ стало «слишком велико», писал портал «ИноСМИ». По словам военного, командиры ВСУ, в частности, врут, что солдаты пропали без вести, «хотя по сумме обстоятельств очевидно, что люди там уже не живы».