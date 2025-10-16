Генерал заявил об ударе по секретным заводам ВСУ в Полтаве

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВС РФ нанесли удары по секретным производствам беспилотников ВСУ в Полтавской области. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны ранее сообщили об ответе ВС РФ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Военные заявили, что в ночь на 16 октября был нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны подчеркнули, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По мнению Попова, в результате мог быть нанесен урон предприятиям и цехам, которые «работали под задачи ВСУ»: ремонтировали технику, артиллерийские системы, выпускали боеприпасы и беспилотники.