Генерал заявил об ударе по секретным заводам ВСУ в Полтаве
Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВС РФ нанесли удары по секретным производствам беспилотников ВСУ в Полтавской области. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».
В Минобороны ранее сообщили об ответе ВС РФ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Военные заявили, что в ночь на 16 октября был нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
В Минобороны подчеркнули, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
По мнению Попова, в результате мог быть нанесен урон предприятиям и цехам, которые «работали под задачи ВСУ»: ремонтировали технику, артиллерийские системы, выпускали боеприпасы и беспилотники.
«Если этот цех или предприятие хотя бы на 2-3 дня остановит работу, то за это время порядка 300-400 украинских беспилотников не полетят в нашу сторону», - подчеркнул Попов.