Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск Украины, расположенному в глубоком тылу, в относительно спокойном регионе страны. В результате атаки есть погибшие и раненые, говорится в официальном заявлении Оперативного командования ВСУ «Пивдень».

Как сообщают украинские военные, утром 16 октября по территории центра ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами.

В командовании подчеркнули, что трагедии не удалось избежать, «несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности».

Раскрыт главный провал ВСУ в Покровске

Сейчас на месте работают экстренные службы, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту удара главком ВСУ Александр Сырский назначил служебное расследование.

В ОК «Пивдень» также добавили, что в ближайшее время военнослужащие подразделения получат возможность связаться со своими близкими.