«Время тишины» для ЗАЭС: бои могут остановить уже завтра

Боевые действия вокруг Запорожской АЭС могут быть приостановлены для проведения срочных ремонтных работ. Решение о введении «времени тишины» может быть принято уже в пятницу, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о восстановлении линий электропередачи, обеспечивающих внешнее энергоснабжение станции. В сложных переговорах участвуют МИД и Минобороны РФ, а посредником выступает МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

«Речь идет о выделении такого „времени тишины“, оно должно быть достаточно длительным Это очень непростое решение, требующее зеркальности», — заявил Лихачев.

Глава госкорпорации уточнил, что объем работ очень большой — специалисты оценивают его в 6-7 дней. Несмотря на все сложности, решение может быть принято в самое ближайшее время.