Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, страны НАТО таким образом утилизируют старое оружие.

«В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году», — поделился источник.

Он добавил, что использование такого вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.

Польша отказалась закупать оружие для Украины

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обязательства союзников страны по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Ранее шеф Пентагона анонсировал увеличение «огневой мощи» Украины.