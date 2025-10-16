Сотни БПЛА и десятки минометов: раскрыты потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки около 1 670 военнослужащих, а также сотни беспилотников и десятки минометов и артиллерийских орудий. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России пишет агентство РИА Новости.

В российском военном ведомстве уточнили, что наибольшие потери ВСУ понесли от действий группировок «Центр» - более 540 украинских военных, а также «Восток» - до 375 человек.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны (…) Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника», - пояснили в ведомстве.

При этом, по подсчетам агентства, ВС России за сутки уничтожили 278 беспилотников, зенитный ракетный комплекс, 15 танков и других бронированных машин, две системы залпового огня, 27 артиллерийских орудий и минометов, 78 военных автомобилей.

Ранее Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1,5 тысяч военнослужащих, две установки реактивного огня и 344 беспилотника.