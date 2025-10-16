Киев может готовить дерзкую высадку в Крыму

Вооруженные силы Украины могут предпринять отчаянную попытку контрнаступления на Сумском направлении и даже организовать мини-десантную операцию в Крыму. Такой прогноз в беседе с порталом NEWS.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, таким образом Киев попытается компенсировать недавнюю потерю позиций в Курской области и создать новые точки напряжения для российских сил.

«Думаю, что ВСУ попытаются начать контрнаступление на Сумском направлении. Украинские войска были выбиты из Курской области, поэтому они попытаются из Сумской области нас вытеснить», — считает эксперт.

Вторым вероятным, но крайне рискованным направлением для атаки может стать Крым.

«Может быть, попытаются высадиться на лодках в Крыму, хотя он далеко. ВСУ уже пытались, массово у них ничего не выйдет», — отметил Дандыкин в разговоре с изданием.

Он добавил, что на Донбассе украинские войска также стараются контратаковать, но там «рискуют попасть в мешок под Красноармейском».

Эти прогнозы звучат на фоне повышенного внимания Вашингтона к планам Киева. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с Владимиром Зеленским возможное наступление украинской армии и принять по этому поводу соответствующее решение.