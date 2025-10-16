Четкий сигнал Путина и «объявление войны»: у НАТО нет шансов против мощного оружия РФ

Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новое оружие выглядит четким сигналом в ответ на возможную передачу Киеву даже символической партии американских ракет Tomahawk. Об этом сообщает «Царьград».

По данным Financial Times, США рассматривают возможность передачи Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. Учитывая общий арсенал США в 4150 подобных снарядов, партия выглядит символической — Пентагон мог бы выделить больше, если бы ставил цель серьезно навредить российский инфраструктуре.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что эти поставки не изменят ход конфликта. Tomahawk могли бы дополнить украинские дроны, но эффект будет ограниченным. Не исключено, что снаряды приберегают для других задач — например, для операций против Венесуэлы.

Однако главное — не количество ракет, а сам факт их возможного появления на Украине, ведь это будет тревожным сигналом. Ракеты с боеголовкой до 450 кг могут поражать цели на расстоянии в 1600-1800 км в обычном снаряжении или до 2500 км с ядерной боеголовкой мощностью до 150 килотонн. ПВО и ПРО России же не смогут сразу определить, ядерная ракета летит или обычная, а значит каждый такой пуск несет потенциальную ядерную угрозу.

Отмечается, что Россия может принять ряд мер для противодействия. В частности, модернизация и развертывание ПВО, усиление средств радиоэлектронной борьбы и раннего обнаружения. Кроме того, можно усилить физическую защиту объектов, а также проводить анализ пусковых платформ, их обнаружение и уничтожение.

Вместе с тем, даже в худшем сценарии, когда пуск происходит с близкого расстояния, у ПВО есть 3-5 минут для реакции. Этого достаточно для российских противоракетных систем. С дальнего расстояния, свыше 500 км, время подлета может достигать 15-25 минут.

Политолог Вадим Авва заметил, что в течение всего конфликта разговоры о передаче оружия всегда заканчивались его поставками — от касок до истребителей F-16, которые способны нести ядерные заряды. По мнению эксперта, противник использует старую стратегию массово нападения: снабжает ВСУ, а также усиливает присутствие на северо-западных границах РФ, готовя масштабное вторжение. Сами разговоры о Tomahawk Авва называет переходом «красных линий».

«Один снаряд, разорвавшийся в центре Воронежа, — объявление войны. На это нужно отвечать стратегически: создавать демилитаризованные зоны вдоль границ, обнулять военный и ядерный потенциал НАТО. Это наступательная стратегия, а не оборонительная», — заявил он.

В случае применения ракет против российских объектов Москва получает правовые основания для ответных действий в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону. По этой причине Россия может заявить, что раз западное оружие используется для ударов по ее территории, а логическим ответом могут стать удары по центрам принятия решения и логистическим узлам на территории стран-поставщиков.

На этом фоне выглядит логичным ответом недавно анонсированное Путиным новое оружие — предположительно, речь идет о новейшей ракете «Буревестник». По сути, это дрон, способный находиться в полете невероятно долго, а его местоположение почти нельзя отследить.

Западные СМИ тем временем признают, что поставка Tomahawk Киеву приблизит США к прямой конфронтации с РФ, ведь для запуска ракет Украине потребуется американская установка Typhoon. При этом военкор Александр Коц считает, что пока история выглядит «мутно».

«Из открытых источников следует, что на вооружении самой американской армии сегодня числится не больше трех батарей Typhon. И их предназначение — сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Неясно, где Штаты найдут "лишнюю" батарею для ВСУ», — заявил он.

С другой стороны, разговоры о Tomahawk совпали с представленными мобильными установками от Oshkosh Defense. По этой причине, вопросов остается много, а качественно новый уровень эскалации не исключен.