Раскрыта шокирующая схема доставки Tomahawk на Украину

Украина может организовать тайные поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk через границу с Польшей, используя для маскировки трейлеры с надписью «детское питание». Такое шокирующее предположение в беседе с изданием NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, главная сложность для Киева — это не сами ракеты, а их крупногабаритные пусковые установки, которые спрятать практически невозможно. Сами же боеприпасы, как считает эксперт, могут быть легко замаскированы.

«А вот ракеты, конечно, можно перевозить в морских контейнерах, либо в трейлерах с надписью „детское питание“. Так их достаточно просто можно перевести через границу с Польшей на территорию Украины. В этом заключается главная опасность», — пояснил Кнутов в разговоре с изданием.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были атакованы объекты газовой инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки Украины, цель была достигнута, и все назначенные объекты поражены.