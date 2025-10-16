Россия ночью нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

© Минобороны РФ

В операции задействовали ударные беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Соответствующие действия предпринимались в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее бойцы российской армии освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. Освобождением первого занимались подразделения группировки войск «Запад».

5 октября ВС РФ ночью также нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».