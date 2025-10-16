Россия ночью нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты

Вечерняя Москва

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Россия ночью нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
© Минобороны РФ

В операции задействовали ударные беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Соответствующие действия предпринимались в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее бойцы российской армии освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. Освобождением первого занимались подразделения группировки войск «Запад».

5 октября ВС РФ ночью также нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».