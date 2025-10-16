Российские войска вступили в бой с ВСУ в Черном море

Российские войска вступили в бой с безэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении с противником в оборонном ведомстве не предоставили.

ВСУ в ночь на четверг, 16 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников. По данным Минобороны, системыа противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 51 летательный аппарат. Больше всего БПЛА — 12 — перехватили над Саратовской областью.