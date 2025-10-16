Потери ВСУ за сентябрь в Харьковской области составили 17 тысяч убитыми и ранеными, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16—17 тыс. человек убитыми и ранеными», — цитирует его РИА Новости.

Лисняк рассказал, что ежесуточно выбывает из строя до 450 украинских военных.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о безуспешной попытке ВСУ контратаковать и вернуть утраченные позиции в Волчанске Харьковской области.