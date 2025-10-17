Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть случаи массового дезертирства в своей армии. При этом реальное число дезертиров в среде украинских военных может превышать 250 тысяч, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник издания вспомнил слова офицера ВСУ Дениса Ярославского, который заявлял о том, что дезертирство стало действительно массовым явлением в украинских подразделениях, поэтому командиры вынуждены различным образом скрывать реальную картину. По словам военного, они замалчивают факты самовольного оставления части, чтобы не понести наказание.

«Если учесть тот факт, что отдельные случаи были скрыты командованием частей, эта цифра может быть гораздо больше», — отметили в силовых структурах.

Ранее командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко рассказал, что только за сентябрь из ВСУ дезертировали почти 20 тысяч человек. Он пояснил, что речь идет не столько о количестве дезертиров, сколько о числе заведенных уголовных дел по данным фактам. На деле ситуация с самоволкой может быть еще плачевнее — реальное их количество больше.