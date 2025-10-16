Вооруженные Силы России демонстрируют растущее превосходство над ВСУ благодаря модернизации оперативных возможностей ударных беспилотников «Герань». Соответствующая публикация размещена в американском издании Military Watch Magazine.

Аналитики издания акцентируют прогресс в способности российских БПЛА оперативно выявлять и поражать как стационарные, так и манёвренные цели на территории Украины, что оценивается как потенциально переломный фактор в ходе боевых действий. Усовершенствованные тактико-технические характеристики дронов в сочетании с другими видами вооружений формируют эффективный инструмент воздействия на логистические центры и тыловую инфраструктуру противника.

Отмечается, что отлаженная система серийного производства обеспечивает российским войскам не только качественное, но и количественное преимущество, создающее постоянную нагрузку на украинские системы противовоздушной обороны.

Массированные удары российских войск 10 октября спровоцировали кризис энергоснабжения на Украине: в Киеве прекратилась подача электроэнергии на левобережной части и в ряде правобережных районов, возникли транспортный коллапс, перебои с водоснабжением и связью. Парламент и правительственные учреждения были вынуждены перейти на автономное обеспечение, в том числе с завозом воды и установкой биотуалетов. Аналогичные проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Полтавской, Харьковской, Сумской и других областях.

Ранее зарубежные эксперты отмечали деморализующее воздействие российских оптоволоконных дронов на личный состав ВСУ, подчеркивая их точность, манёвренность и значительную дальность действия, сохраняющую эффективность даже при применении средств радиоэлектронной борьбы.