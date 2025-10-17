В Николаевской области на юге Украины раздались взрывы

Взрывы произошли в Николаевской области в южной части Украины. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

15 октября сообщалось, что беспилотники ударили по пивному заводу и складу "Новой почты" в Нежине Черниговской области Украины. На фоне этого мэр города Александр Кодола попросил местных жителей сделать запасы питьевой и технической воды, а также зарядить свои устройства.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в трех районах города пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ). 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ.

В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России.