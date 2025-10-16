В случае поставок Украине американских крылатых Tomahawk и их применения против России последняя скорее всего сможет сбить часть этих ракет, тогда как оставшимся удастся преодолеть противовоздушную оборону (ПВО).

На вопрос «Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk?» ответил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и за это время противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что Tomahawk успешно сбивались даже относительно слабой сербской армией.

«Независимый анализ многочисленных открытых источников и постконфликтных исследований показывает, что сочетание радиолокационного слежения, зенитных ракет, артиллерии и радиоэлектронных средств сделало возможным по крайней мере некоторые перехваты Сербией в 1999 году», — отмечает обозреватель.

По его оценке, при правильном использовании сбить Tomahawk можно даже устаревшими системами С-125 «Нева», 2К12 «Куб» и С-75.

На Западе спрогнозировали реакцию России на поставки Tomahawk Украине

Автор отмечает, что современные Tomahawk оснащены инерциальными навигационными системами (ИНС), доступ к которым российская сторона могла получить в Сирии после изучения фрагментов сбитой ракеты. С другой стороны, как пишет обозреватель, американская сторона также в курсе о возможностях российских систем ПВО.

«Однако реальность такова, что Tomahawk не является тем революционным супероружием, каким его считают в Киеве и Вашингтоне», — рассказывает автор, считая, что «Вашингтону было бы разумнее потратить время на подготовку Брюсселя и Киева к заключению мира с Москвой».

Ранее обозреватель TNI Ставрос Атламазоглу, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Киеву американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет семейства Tomahawk, заметил, что Вооруженные силы России якобы испытывают трудности с обороной от ударов беспилотных дальнобойных систем Вооруженных сил Украины, в чем можно увидеть «русскую слабость».