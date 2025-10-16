Раскрыто, что готовит Украина под предлогом "наступления"
Масштабное и серьезное продвижение украинских войск на поле боя невозможно, а любая попытка такого наступления станет для ВСУ «билетом в один конец». Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его мнению, сейчас украинская армия испытывает нехватку личного состава, чтобы планировать крупные наземные операции.
«Исходя из реалий на поле боя, украинцы не смогут организовать масштабное и серьезное продвижение. Они могут достать технику, но людей мало. Им бы удержать позиции», — считает эксперт.
Вместо полномасштабного наступления, по словам Дандыкина, Киев может прибегнуть к другим действиям, чтобы продемонстрировать активность своим западным партнерам.
«Какие-то попытки тактических контратак — да, но не по всему фронту», — отметил он в разговоре с изданием.
Кроме того, эксперт прогнозирует возможное усиление атак с воздуха.
«Они могут устроить более масштабные налеты посредством БПЛА и ракет, но не на земле», — заявил Дандыкин, добавив, что российским войскам ПВО «предстоит напряженная работа».
Не исключает он и диверсионной активности со стороны ВСУ с целью «показать что-то Западу».
Контрнаступление ВСУ: паника в Киеве и тактика террора
Этот прогноз прозвучал на фоне готовящегося разговора между лидерами США и Украины. Президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что в пятницу планирует обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, в том числе и возможное наступление.
«Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление», — сказал Трамп.
Глава Белого дома дал понять, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и, вероятно, зависит от его позиции: «Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придётся принять решение».