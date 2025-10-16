Раскрыто, что готовит Украина под предлогом "наступления"

Масштабное и серьезное продвижение украинских войск на поле боя невозможно, а любая попытка такого наступления станет для ВСУ «билетом в один конец». Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный эксперт Василий Дандыкин.

© Московский Комсомолец

По его мнению, сейчас украинская армия испытывает нехватку личного состава, чтобы планировать крупные наземные операции.

«Исходя из реалий на поле боя, украинцы не смогут организовать масштабное и серьезное продвижение. Они могут достать технику, но людей мало. Им бы удержать позиции», — считает эксперт.

Вместо полномасштабного наступления, по словам Дандыкина, Киев может прибегнуть к другим действиям, чтобы продемонстрировать активность своим западным партнерам.

«Какие-то попытки тактических контратак — да, но не по всему фронту», — отметил он в разговоре с изданием.

Кроме того, эксперт прогнозирует возможное усиление атак с воздуха.

«Они могут устроить более масштабные налеты посредством БПЛА и ракет, но не на земле», — заявил Дандыкин, добавив, что российским войскам ПВО «предстоит напряженная работа».

Не исключает он и диверсионной активности со стороны ВСУ с целью «показать что-то Западу».

Контрнаступление ВСУ: паника в Киеве и тактика террора

Этот прогноз прозвучал на фоне готовящегося разговора между лидерами США и Украины. Президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что в пятницу планирует обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, в том числе и возможное наступление.

«Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление», — сказал Трамп.

Глава Белого дома дал понять, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и, вероятно, зависит от его позиции: «Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придётся принять решение».