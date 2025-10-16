На Западе спрогнозировали реакцию России на поставки Tomahawk Украине

Москва якобы вряд ли отреагирует решительно в случае поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом заявило Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных представителей НАТО.

«Я не думаю, что русские могли бы предпринять какие-то конкретные, определенные меры, которые были бы неожиданностью», — сказал собеседник издания.

По оценке представителей НАТО, Россия в ответ на передачу Tomahawk Киеву ограничится риторикой или отдельными крупными ударами по территории Украины. При этом американский военный аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что если поставки Tomahawk будут символическими и относительно небольшими, их влияние на ход боевых действий останется минимальным.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что передача ракет Tomahawk Украине администрацией президента США Дональда Трампа может привести к «опаснейшему обострению отношений между Москвой и Вашингтоном».

Глава МИД Польши выступил с заявлением о передаче Tomahawk Украине

При этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев допустил, что Россия может ответить ударами по территории США в случае атаки ракетами Tomahawk со стороны Украины.