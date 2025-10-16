Минобороны России сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в опорном пункте, который находился в Запорожской области. Это сделал экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Уточняется, что огеметчики были из состава 35-й армии группировки войск «Восток». Они действовали по данным, полученным от разведки. Результатом прицельного залпа стала не только ликвидация боевиков, но и уничтожение укреплений опорного пункта.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удар тяжелой огнеметной системы дезорганизовал оборону неприятеля. Это создало условия для уверенного продвижения российских штурмовых отрядов.

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы сгорели от термобарических снарядов «Солнцепека». В тот раз удар наносился по пункту управления беспилотниками врага на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.