Новости СВО сегодня: удар «Града» и бои в Северске
В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Красноармейском и Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 16 октября.
Удар «Града»
Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийский удар был нанесен по обнаруженному операторами дронов укрепленному району ВСУ, где находилось большое скопление живой силы.
Удар наносился с дистанции более чем в 15 километров, подчеркнули в Минобороны. Фортификационным сооружениям ВСУ, замаскированным в лесу, был нанесен серьезный урон.
Удар «Прорыва»
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Замаскированные позиции ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки.
Т-90М наносили удары с дистанции более чем в десять километров. Поражение целей помогло мотострелковым подразделениями ВС РФ продолжить наступление.
Взятие Боровской Андреевки
Российские войска взяли под контроль село Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время наступления российские силы уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ, используя ударные беспилотники.
Затем штурмовые группы, используя свой арсенал стрелкового вооружения, зашли на позиции ВСУ, зачистили дома и сооружения от остатков украинских подразделений. В частности, были обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства.
Продвижение в Волчанске
ВС РФ взяли под контроль здание хлебозавода в Волчанске (Харьковская область), пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. Здание расположено на западе города. «Аргументы и факты» отмечают, что российские войска продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья.
Ожесточенные бои в Северске
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские войска ведут ожесточенные бои у Северска в ДНР. Марочко заявил, что ВС РФ стремятся «закрепиться по северной части» города.
«Сейчас есть небольшое продвижение наших военнослужащих как с востока, так и с юга данного населенного пункта, но украинское командование также направляет дополнительные силы и средства», - подчеркнул Марочко.
Успехи в Константиновке
Марочко сообщил ТАСС, что у ВС РФ есть успехи на востоке Константиновки. По его словам, ВСУ уже вывели оттуда руководящий состав.
«В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав», - заключил Марочко.