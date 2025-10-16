В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Красноармейском и Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 16 октября.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийский удар был нанесен по обнаруженному операторами дронов укрепленному району ВСУ, где находилось большое скопление живой силы.

Удар наносился с дистанции более чем в 15 километров, подчеркнули в Минобороны. Фортификационным сооружениям ВСУ, замаскированным в лесу, был нанесен серьезный урон.

Удар «Прорыва»

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Замаскированные позиции ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки.

Т-90М наносили удары с дистанции более чем в десять километров. Поражение целей помогло мотострелковым подразделениями ВС РФ продолжить наступление.

Взятие Боровской Андреевки

Российские войска взяли под контроль село Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время наступления российские силы уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ, используя ударные беспилотники.

Затем штурмовые группы, используя свой арсенал стрелкового вооружения, зашли на позиции ВСУ, зачистили дома и сооружения от остатков украинских подразделений. В частности, были обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства.

Продвижение в Волчанске

ВС РФ взяли под контроль здание хлебозавода в Волчанске (Харьковская область), пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. Здание расположено на западе города. «Аргументы и факты» отмечают, что российские войска продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья.

Ожесточенные бои в Северске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские войска ведут ожесточенные бои у Северска в ДНР. Марочко заявил, что ВС РФ стремятся «закрепиться по северной части» города.

«Сейчас есть небольшое продвижение наших военнослужащих как с востока, так и с юга данного населенного пункта, но украинское командование также направляет дополнительные силы и средства», - подчеркнул Марочко.

Успехи в Константиновке

Марочко сообщил ТАСС, что у ВС РФ есть успехи на востоке Константиновки. По его словам, ВСУ уже вывели оттуда руководящий состав.