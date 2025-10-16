Украинский Генштаб продолжает «рисовать» победы для СМИ, однако на деле ситуация для Киева становится все более плачевной. Как сообщает «Царьград», в действительности командование ВСУ уже молит Банковую о скорейшем завершении боевых действий.

Парализованная энергетика

Киев столкнулся с энергетическим кризисом: без света остался центр города и ряд других районов. Местные власти заявили, что причиной стала перегрузка сети, однако жителей уже открыто готовят к «тяжелой зиме». Энергосистема, по всей видимости, оказалась на грани своей работоспособности, даже без прямых ударов по украинской столице.

Российские военные продолжают наносить точечные удары по ключевым объектам энергетики в регионах: «Герани» работают в Изюме и Изюмском районе Харьковской области — там, где проходят линии электроснабжения Краматорска, Борового и Купянска. В Каменском удар по ТЭС вызвал отключения сразу в нескольких районах Днепропетровской области. Перебои затронули Сумы, Чернигов и Славянск.

Эвакуация в Харьковской области

На купянском направлении ситуация для ВСУ становится все катастрофичнее: власти вынуждены расширять зону эвакуации, добавив еще 40 населенных пунктов на востоке Харьковской области. Проукраинские источники пишут, что Купянск, вероятно, уже не удержать.

«Военная хроника» замечает, что город превращается в новый Бахмут — зону, где ВСУ переламываются под натиском российской армии. Противнику приходится отступать и перебрасывать силы на Славянск и Сумы, однако и там перспективы выглядят мрачно.

Отчаяние украинской армии

Канал «Резидент» пишет, что украинский Генштаб в отчаянии, а его глава Александр Сырский уже молит Владимира Зеленского о прекращении боевых действий: резервов для затяжного конфликта не хватает, а ситуация становится все более катастрофичной.

Офис украинского лидера уже якобы готов пойти на условия Трампа, лишь бы надавить на Россию. Зеленский даже стал говорить о выборах — еще один явный признак того, что лидер киевского режима теряет контроль. Доброполье и Покровск стали символами оторванности украинского командования от реальности — Сырский «рисует» победы, но на передовой ситуация абсолютно иная.

Кроме того, в районе «покровской воронки» нет успехов. Комбат Игорь Шафигуллин заявлял, что ВС РФ круглосуточно штурмуют украинские позиции, подтягивают резервы, активно используют авиацию и РСЗО. Ночью они продвигаются в теплоизоляционных плащах под прикрытием беспилотников.

Надежда на политическую эскалацию

Украинский инсайдер «Легитимный» пишет, что Зеленскому нужны американские ракеты Tomahawk не ради перелома в конфликте, а ради эскалации политической ситуации: якобы даже десяток этих ракет способен подорвать отношения РФ и США. Кроме того, Германия готова поставить свои ракеты Taurus, однако только после передачи Tomahawk.

Политолог, историк Владимир Ружанский считает, что передача любого количества Tomahawk может стать точкой невозврата, после которой начнется неконтролируемое развитие событий.

«Первая мировая начиналась примерно так же: у каждой стороны конфликта была своя дорожная карта — и все хотели не столько воевать, сколько попугать друг друга. Более того, большинство политиков того времени были уверены, что война продлится максимум полгода при таких вооружениях. Тогда пулемет считался оружием устрашения. Итоги Первой мировой войны мы знаем», — заявил Ружанский.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп плохо знает историю и географию, если думает, что Россия — это Япония и ее можно запугать ракетами, как когда-то японцев ядерным оружием. Ружанский заметил, что наглость американского лидера исходит из того, что он надеется «отсидеться за океанами», однако этой уверенности его следует лишить.