Массированный удар по Украине нанесли российские войска минувшей ночью
Несколько украинских городов подверглись массированной атаке минувшей ночью. Воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают местные СМИ.
Под обстрел попали Харьков и Изюм. Взрывы также прогремели в Полтаве и Кременчуге. Согласно предварительным данным, в результате атаки в регионе повреждено крупное газохранилище.
Известно, о мощном обстреле Черниговской области.
Ранее сообщалось, что за последние дни в результате военных действий на Украине вышли из строя 63 энергетических объекта. Речь идет о нескольких гидроэлектростанций и тепловых электростанциях. Депутаты Верховной рады проинформировали, что в стране имеет место дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации.