Под Волгоградом после атаки БПЛА горит подстанция

После атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 16 октября начался пожар на электроподстанции.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов», – сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он отметил, что пострадавших, также как повреждений жилых домов в регионе в результате отражения атаки нет.

