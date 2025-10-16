Посольство ФРГ: планы Европы по стене дронов срываются

В то время как Европейская комиссия активно продвигает инициативу по созданию «стены дронов», некоторые страны предпочитают дистанцироваться от проекта. Так, представители посольства Германии в России заявляют, что сейчас обсуждать конкретные планы по выделению финансирования на реализацию инициативы преждевременно.

«Европейские страны не смогли утвердить инициативу с БПЛА — ее реализация столкнулась с техническими и, главное, политическими препятствиями. Члены ЕС 15 октября вновь обсудили реалистичность создания „стены дронов“, однако не смогли добиться конкретных результатов», — пояснили собеседники «Известий».

Скептически к проекту относятся в Париже. По данным журналистов, президенту Франции Эммануэлю Макрону не нравится даже название. Схожей позиции придерживаются итальянские власти. При этом в Венгрии выражают готовность Будапешта рассматривать все предложения, находящиеся на рассмотрении. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее акцентировал внимание на отсутствии конкретного проекта в Европе. Аналогичное мнение недавно озвучила Латвия: глава правительства Эвика Силиня охарактеризовала инициативу как «слишком сырую».

URA.RU уже рассказывало, что проект инициировали несколько стран, включая ФРГ, Польшу и страны Балтии. Он предусматривает создание многослойной системы мониторинга на всем восточном фланге Евросоюза.