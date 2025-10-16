СМИ: в Польше построили полигон для обучения украинских военных управлению БПЛА

Норвежские военные построили в Польше полигон для обучения украинских солдат управлению беспилотниками, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, соответствующий учебный центр для военнослужащих НАТО и Украины удалось создать всего за несколько недель.

«Там подготовлена ​​взлётно-посадочная полоса для взлёта беспилотников, а также целый полигон для обучения пилотированию беспилотников», — цитирует политика портал Pravda Norway.

Косиняк-Камыш отметил, что в рамках данного центра на территории Польши могут быть размещены до 700 норвежских военнослужащих.

Политолог Иван Мезюхо ранее объяснил в беседе с RT интерес Польши в растягивании конфликта на Украине.