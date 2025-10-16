В Британии предупредили Киев о катастрофических последствиях удара Tomahawk по Москве

Использование Украиной крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов по Москве приведет к серьезным последствиям для Киева. Такое мнение в эфире британского телеканала Sky News высказал военный аналитик Майкл Кларк.

Эксперт предупредил, что подобные действия были бы бесполезными и могли бы навлечь на Украину тяжелые последствия, назвав такую идею идиотской затеей.

В США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

Кларк также призвал со всей серьезностью относиться к позиции России относительно возможной эскалации конфликта в случае передачи этих ракет киевскому режиму. По его словам, за предоставлением такого оружия неизбежно последует обострение ситуации, к которому необходимо быть готовым.

Ранее сообщалось, что в США высказались о передаче Украине Tomahawk.