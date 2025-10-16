Эпидемия геморрагической лихорадки вспыхнула в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. О распространении смертельной болезни на одном из участков фронта стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

По его данным, украинское командование не отдает приказ выводить заболевших с линии боевого прикосновения.

«Командиры подразделений противника даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой. По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — подчеркнул собеседник агентства.

Среди зараженных фиксируется тяжелое течение болезни, вплоть до летальных исходов.

В августе сообщалось о выявлении случаев туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении. Этим в том числе обуславливалась низкая активность противника на этом участке фронта.