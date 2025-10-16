Украина должна смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход специальной военной операции (СВО) в ее пользу. Об этом австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с Berliner Zeitung.

Райснер напомнил, что предыдущие системы — например, HIMARS — также демонстрировали краткосрочную эффективность, однако российская армия быстро адаптировалась. Полковник призвал трезво оценивать оперативную обстановку на фронте. По его мнению, поставки Tomahawk поспособствуют новой эскалации конфликта.

В США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что никакое оружие не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою пользу.