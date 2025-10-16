В зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с уголковым отражателем, который работает в качестве ложной цели, заметили в зоне СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

© Лента.ру

На фотографии виден FPV-дрон с установленным на раме уголковым отражателем, который российские бойцы посадили на херсонском направлении.

Отражатели способны возвращать излучение точно назад, поэтому их применяют в качестве простейших ложных целей, которые позволяют выявлять и истощать системы противовоздушной обороны (ПВО).

Операторы дронов ВСУ поменяли тактику

В сентябре стало известно, что российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения СВО на расстоянии 38 километров.

В феврале издание MK.RU писало, что Вооруженные силы России начали применять оснащенные уголковыми отражателями воздушные шары вместе с дронами-камикадзе «Герань-2». Ложные цели могут отвлечь на себя системы ПВО с дорогостоящими ракетами во время налета ударных дронов.