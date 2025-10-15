Трамп заявил о стремлении Украины перейти в наступление

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором рассказал, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти Вооруженные силы республики (ВСУ). Трансляция выступления президента США ведется на сайте Белого дома.

«Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября. Украинская делегация уже отправилась в США.