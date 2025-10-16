Населенный пункт Садки в Сумской области приобрел печальную известность как место, где военнослужащие украинской армии бесследно исчезают.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, родственники бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают сообщать о пропаже без вести военнослужащих в районе этого населенного пункта.

Собеседник агентства охарактеризовал Садки как своеобразную «черную дыру» для ВСУ, подчеркнув, что такая ситуация сохраняется там уже продолжительное время.

