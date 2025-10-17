Украинские дроны вновь организовали налет на Россию. Всего наши силы противовоздушной обороны сбили над РФ 61 боевой беспилотник самолетного типа.

По данным Министерства обороны, 32 БПЛА ликвидировали над Крымом, тринадцать - над Ростовской областью, еще шесть - над акваторией Черного моря. Также пять беспилотников сбили над Брянской областью, по два – над Тульской и Московской, один – над Курской.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что российские операторы БПЛА с помощью FPV-дрона уничтожили на Красноармейском направлении сухопутного робота украинской армии.