Киев устроил налет на Россию: сбит 61 дрон
Украинские дроны вновь организовали налет на Россию. Всего наши силы противовоздушной обороны сбили над РФ 61 боевой беспилотник самолетного типа.
По данным Министерства обороны, 32 БПЛА ликвидировали над Крымом, тринадцать - над Ростовской областью, еще шесть - над акваторией Черного моря. Также пять беспилотников сбили над Брянской областью, по два – над Тульской и Московской, один – над Курской.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что российские операторы БПЛА с помощью FPV-дрона уничтожили на Красноармейском направлении сухопутного робота украинской армии.